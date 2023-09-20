Преступную группировку арестовали в Мангистау

Угрожая физической расправой, преступники требовали деньги у таксистов на областных и международных трассах.

Фото: пресс-служба КНБ РК

В Мангистауской области Комитетом национальной безопасности при содействии органов прокуратуры и полиции пресечена деятельность группы, подозреваемой в вымогательстве, нанесении тяжких телесных повреждений и незаконном хранении оружия. Об этом сообщили в КНБ РК, передает Kazpravda.kz.

Отмечается, что в ходе операции задержаны лидер и три участника группировки, изъято огнестрельное оружие и боеприпасы.

Согласно имеющимся данным, они под угрозой физической расправы требовали деньги у предпринимателей, занимающихся частным извозом на областных и международных трассах.

Установлены потерпевшие, подвергшиеся нападениям, среди которых военнослужащий Пограничной службы, находившийся при исполнении должностных обязанностей.

С санкции суда задержанные арестованы. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются, добавили в КНБ.