Преступную наркогруппу из 10 человек задержали в Карагандинской области (видео)

Сотрудниками Министерства внутренних дел, Департамента полиции Карагандинской области во взаимодействии с Агентством по финансовому мониторингу проведена специальная операция на территории Карагандинской области по задержанию преступной группы из 10 человек, занимавшейся сбытом синтетических наркотиков бесконтактным путем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Разработка преступной группы проводилась в течение четырех месяцев специально созданной оперативно-следственной группой из числа наиболее опытных сотрудников.

Как пояснил исполняющий обязанности начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев, задержанные являются жителями городов Караганда и Темиртау, которые с мая 2021 года по настоящее время занимались продажей синтетических наркотиков в особо крупных размерах в городах Нур-Султан, Алматы, а также в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях.

По словам задержанных, сбыт наркотических средств осуществлялся посредством интернет-магазина в социальной сети Telegram. Деятельность данной группы была хорошо организована. Между 10 участниками группы были четко распределены роли и функции организатора, фасовщика, оператора, дилера и закладчиков.

В ходе проведения обыска по месту жительства фигурантов изъято более 300 готовых для реализации доз наркотиков, а также в одной из съемных квартир изъято около 3 кг синтетики ("мефедрон" и "альфа-PVP"), предметы, используемые для фасовки наркотических средств (электронные весы, изолента, зип пакеты).

Начато досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Задержанным грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



