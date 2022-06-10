Преступный бизнес

На востоке страны полицейские задержали торговцев марихуаной.

В Семее в ходе оперативно-профилактического мероприя­тия «Қарасора» в поле зрения сотрудников попал 38-летний мужчина. При обыске оперативники обнаружили у него дома 335 пакетиков с марихуаной общим весом 25 кг. По словам самого наркодилера, упаковки с «кайфом» он планировал реализовать среди молодежи.

В Усть-Каменогорске 54-летний местный житель открыл нарколарек у себя в гараже. Полицейские изъяли 28 упаковок с высушенной марихуаной общим весом 1,2 кг. Другой житель Усть-Каменогорска соорудил парник по выращиванию конопли прямо у себя в квартире.

– В полиэтиленовой палатке он установил вентиляторы, лампы, вытяжку, – рассказали в областном департаменте полиции. – Коноплю выращивал в горшках и перерабатывал в наркотик.

По всем фактам начато досудебное расследование по части 4 ст. 296 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приоб­ретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств), а также части 2 и 3 ст. 297 УК РК (Незаконные изготовление и сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Задержанным грозит лишение свободы сроком от 6 до 15 лет с конфискацией имущества.