Превратить инициативу в общенациональный проект

Партия «Amanat» в рамках проекта «Қарызсыз қоғам» организовала обучение учителей навыкам преподавания финансовой грамотности. Всего по стране пройдут обучение 7 500 преподавателей школ, колледжей и университетов. Планируется, что новый предмет войдет в учебную программу уже в новом учебном году. В Астане с участниками обучающего семинара встретились спикер Мажилиса, председатель партии «Amanat» Ерлан Кошанов, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и министр просвещения Гани Бейсембаев.

По словам спикера Мажилиса, учителя во все времена были главными проводниками для всего нового и прогрессивного в нашем обществе. Поэтому важно, чтобы педагоги вникли в суть нового предмета по финансовой грамотности и дальше смогли обучать молодежь.

– Как вы знаете, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу уделил особое внимание проекту «Қарызсыз қоғам» по повышению финансовой грамотности. Президент поручил совместно с Правительством превратить эту инициативу в общенацио­нальный проект и расширить его масштабы. И начинать эту работу надо прежде всего со школы и вузов. Главный принцип политики нашего Президента – проводить реформы для людей и вместе с людьми. Именно поэтому мы пригласили вас, учителей. И вместе с вами хотим работать над повышением финансовой грамотности наших граждан, – сказал он.

Спикер Мажилиса особо подчеркнул, что сегодня отечественная система образования должна давать молодому поколению самые актуальные знания и максимально готовить их к современной жизни. Это практика ведущих зарубежных стран. Государство принимает системные меры по снижению уровня долговой нагрузки населения. По поручению Президента фракция партии «Amanat» в Мажилисе разработала новый закон по снижению закредитованности населения, который направлен в первую очередь на защиту интересов граждан, а не банков и финансовых организаций.

Министры: просвещения – Гани Бейсембаев и науки и высшего образования – Саясат Нурбек отметили высокую актуальность проекта «Қарызсыз қоғам» и обещали его полную поддержку на всех трех уровнях образования – в школах, колледжах и вузах. В частности, будут проводиться школьные олимпиады по финансовой грамотности, повысится интенсивность преподавания данного предмета, он станет обязательным для всех вузов по всей стране, особенно для специальностей, не связанных с экономикой.

Напомним, что «Қарызсыз қоғам» стартовал 2 мая прошлого года. За время реализации проекта обучение уже прошли порядка 150 тыс. человек. Разработана онлайн-платформа qogamfin.kz, где можно записаться на обучение, скачать полезные материалы и видео­уроки.