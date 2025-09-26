Более 10 соглашений на сумму более $5,2 млрд подписано во время визита Токаева в США

Президент
18

Глава государства выступил на заседании Национального совета по науке и технологиям, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

В начале своего выступления Касым-Жомарт Токаев отметил, что наука и технологии имеют стратегически важное значение для всех государств.

– В передовых странах их развитию уделяется приоритетное внимание. Мы все являемся свидетелями трансформации современного мира. Глобальная геополитическая ситуация остается нестабильной, сохраняются многочисленные угрозы и вызовы. Но, как гласит китайская пословица, «там, где таится опасность, всегда скрыта возможность». Наступило время инвестиций, знаний и высоких технологий. Сегодня место любой страны в мире определяется уровнем развития науки. Напрямую связан с наукой и экономический рост, это аксиома. Развернулась конкуренция за обладание передовыми технологиями между различными государствами, в том числе в Центральной Азии. Это вполне понятная, закономерная тенденция. Поэтому для достижения конкретных результатов нам необходимо сосредоточить свои усилия на данной сфере, – сказал Президент.

Глава государства напомнил, что в Послании поставлена четкая цель превратить Казахстан в течение трех лет в полностью цифровую страну. Он также отметил, что необходимо в полной мере использовать потенциал искусственного интеллекта и внедрить его во все сферы.

– Несколько дней назад в своей речи на заседании Генеральной Ассамблеи ООН я представил приоритеты развития нашей страны. Я также проинформировал мировую общественность о позиции Казахстана по глобальным тенденциям. Чтобы достичь единства и процветания на всей планете, человечеству следует сделать выбор в пользу взаимного уважения, равенства и сотрудничества. Только так мы сможем установить добрые отношениям между государствами. Как известно, в ходе моего официального визита в Китай в начале сентября было подписано 70 инвестиционных соглашений на общую сумму 15 млрд долларов. В ходе недавнего визита в Соединенные Штаты я провел серию встреч с руководителями крупных мировых компаний, в том числе корпорациий Amazon и Meta, занимающихся разработками в сферах искусственного интеллекта и высоких технологий. Также состоялись беседы с руководителями финансовых и инвестиционных корпораций Goldman Sachs, Blackstone, Cerberus Capital Management и Citigroup. Были подписаны коммерческие соглашения с Wabtec, PepsiCo и другими крупными компаниями. В целом, в рамках поездки было подписано 11 соглашений, охватывающих ключевые отрасли экономики, на сумму более 5,2 млрд долларов, – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

 Президент подчеркнул: если мы стремимся обеспечить светлое будущее нашей страны, нам необходимо уже сейчас начать эффективно внедрять высокие технологии и искусственный интеллект.

– Поэтому государство в последние годы уделяет приоритетное внимание развитию отечественной науки. За последние пять лет объем инвестиций в образование и науку увеличился в пять раз. Растет число исследовательских университетов, укрепляются их связи с производством. В настоящее время запущено около 300 коммерческих проектов. Таким образом, формируется цепочка «Университет – исследования – инновации – коммерция». Чтобы придать мощный импульс этому процессу, следует уже в ближайшее время завершить его внедрение. Установлены партнерские отношениям с 40 престижными мировыми университетами. Сегодня в нашей стране открыто 33 филиала зарубежных вузов. Создаются технопарки и инжиниринговые центры. Значительно укрепился авторитет Национальной академии наук. Во всех регионах приступили к работе научные советы. Особое внимание уделяется защите интересов ученых. Принят новый Закон «О науке и технологической политике», сформирована новая правовая модель управления наукой. Одной из ключевых задач остается укрепление кадрового потенциала отечественной науки, она должна быть в зоне особого внимания. Необходимо создавать благоприятные условия для молодых ученых. В целом, предстоит большая работа. Чтобы не оставаться на обочине прогресса, нам надо сплотиться и направить все наши силы на достижение поставленных целей, – подчеркнул Глава государства.
#Токаев #экономика #наука

