Президент Азербайджана считает преждевременным говорить о причинах крушения самолета

По его словам, происшествие должно быть полностью расследовано, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ

Фото: АЗЕРТАДЖ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев узнал о трагедии во время полета из Баку в Санкт-Петербург, куда он направлялся для участия в саммите СНГ. Он сразу же распорядился, чтобы его самолет вернулся обратно в Баку.

Еще находясь в воздухе, он дал соответствующие указания, поговорил с премьер-министром, под его руководством была создана комиссия. Одновременно в Актау была командирована делегация представителей Азербайджана. Было дано дополнительное указание как можно скорее направить туда бригады азербайджанских врачей.

«Дело комиссии – полностью расследовать вопрос, причины и все детали аварии и информировать как меня, так и азербайджанскую общественность. По предоставленной мне информации, самолет компании AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, из-за ухудшения погоды изменил курс и стал лететь в сторону аэропорта Актау, при посадке произошла авария. Моменты авиакатастрофы есть в СМИ и социальных сетях. Поэтому каждый может это увидеть. Однако причины аварии нам не известны. Есть разные версии. Считаю, что еще рано об этом говорить. Вопрос должен быть полностью расследован», - цитирует Ильхама Алиева АЗЕРТАДЖ.

По его словам, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело. Общественность Азербайджана будет регулярно информироваться как о результатах работы комиссии, так и ходе уголовного дела.

Напомним, что 26 декабря объявлен Днем траура в Азербайджане.