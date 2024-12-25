Траур объявлен в Азербайджане 26 декабря

В связи с крушением 25 декабря пассажирского самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, 26 декабря в Азербайджане объявлен траур

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Как сообщает АЗЕРТАДЖ, распоряжение в связи с этим подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает Kazpravda.kz

Напомним, в полдень МЧС сообщило о том, что самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау. По данным Минздрава, 29 человек госпитализировано. На месте происшествия было 4 погибших.

На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 – граждане Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана. Пока точных данных о погибших нет.

Как сообщалось ранее, в Казахстане создана правительственная комиссия по расследованию причин авиапроисшествия. Представители Азербайджана прибыли в Казахстан для расследования ЧП.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими гражданами и оказать необходимое содействие правительствам соседних стран.