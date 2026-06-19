Президент Черногории посетил Мажилис

Это первый в истории отношений двух стран визит на уровне главы государства

Фото: пресс-служба Мажилиса

В Мажилисе состоялась встреча председателя палаты Ерлана Кошанова с Президентом Черногории Яковом Милатовичем, посетившим Казахстан с официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Собеседники обсудили вопросы межпарламентского взаимодействия и перспективы расширения двустороннего сотрудничества.
Приветствуя высокого гостя, председатель Мажилиса отметил высокое доверие и взаимоуважение, сложившиеся между Казахстаном и Черногорией.  

- В этом году мы отмечаем 20-летие установления дипломатических отношений. За это время между Астаной и Подгорицей был налажен надежный политический диалог. Этому способствовали Ваши личные встречи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. И как было отмечено в сегодняшнем совместном заявлении, наши страны заинтересованы в дальнейшем укреплении нашего взаимного сотрудничества. Как парламентарии, мы готовы оказать всю необходимую поддержку этому на законодательном уровне, - подчеркнул Ерлан Кошанов. 

Он проинформировал Президента Черногории о проводимых в стране политических реформах, принятии новой Конституции на общенациональном референдуме. В результате полностью перезагружается работа всех ветвей власти, создается правовая основа для перехода к однопалатному Парламенту и учреждению нового общественно-политического института – Халық Кеңесі. Все это является итогом масштабного курса реформ Президента Касым-Жомарта Токаева, широко поддержанного казахстанцами. 

Говоря о межпарламентских связях, председатель Мажилиса подчеркнул, что поддерживает постоянный контакт со спикером парламента Черногории. Он рассказал о действующей в Мажилисе депутатской группе дружбы со Скупщиной и высказался за дальнейшее расширение межпарламентского обмена законотворческим опытом, а также укрепление контактов между парламентариями как на двустороннем уровне, так и на межпарламентских площадках - Межпарламентского союза, ПА ОБСЕ, ПАСЕ и других.

В своем ответном слове Яков Милатович выразил признательность за теплый прием и подтвердил заинтересованность Подгорицы в углублении двустороннего сотрудничества. Он подчеркнул, что Черногория высоко ценит проводимые в стране преобразования и готова всесторонне поддерживать межпарламентский диалог, а также совместные экономические и культурно-гуманитарные проекты. 

В ходе беседы стороны также обсудили перспективы реализации совместных проектов в сферах туризма, цифровизации, транспорта, логистики, здравоохранения, а также развития торгово-инвестиционных связей. 

#мажилис #президент #Черногория

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