Президент дал поручения по работе общественного транспорта Алматы

Президент, Поездки, Транспорт, Цифровизация
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Глава государства ознакомился с работой системы электронного билетирования ONAY и центра диспетчерского управления общественным транспортом города ТОО «Транспортный холдинг города Алматы», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарту Токаеву сообщили, что в результате внедрения системы электронной оплаты за проезд и автоматизации всего процесса сведен к минимуму теневой оборот сферы пассажирских перевозок и в несколько раз повышена доходность предприятий транспорта.

Годовые обороты данной отрасли за период 2016-2022 годов увеличились более чем в 2,7 раз, с 10 млрд тенге до 26,8 млрд тенге. За эти годы обновился количественный и качественный подвижной состав. Кроме того, регулярность выполнения маршрутов увеличена до 95%.

Президент отметил, что развитая система общественного транспорта является неотъемлемым атрибутом высокого качества городской среды. Он указал на важность дальнейшего реформирования данной отрасли и необходимость постоянного совершенствования качества и комфорта пассажирских перевозок.

По словам руководства компании, за счет аналитики миграции людей Алматы и его пригородных территорий формируется эффективный транспортный каркас, данные которой учитываются при оптимизации маршрутной сети.

Свой опыт в сфере управления общественным транспортом ТОО «Транспортный холдинг города Алматы» активно применяет и других направлениях. В частности, компанией полностью оцифрованы социальные категории граждан, которые имеют право льготного проезда по 15 категориям, в том числе маршруты их передвижений. В настоящее время на базе этих данных разрабатываются проекты по обеспечению целевого использования адресной социальной помощи. Помимо этого, центр диспетчерского управления компании обеспечивает мониторинг машин инватакси и коммунальной спецтехники.

#регионы #Токаев #президент #Алматы #транспорт #цифровизация #рабочая поездка #общественный транспорт

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