Президент обсудил ряд вопросов с заместителем премьер-министра ОАЭ

Собеседники отметили важность дальнейшего укрепления торгово-экономических и инвестиционных взаимоотношений между Казахстаном и Эмиратами.

Фото пресс-службы президента РК

В рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты Касым Жомарт Токаев провел встречу с заместителем премьер-министра ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В ходе встречи были обсуждены вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе сегодняшних переговоров главы государства с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.

Собеседники отметили важность дальнейшего укрепления торгово-экономических и инвестиционных взаимоотношений между Казахстаном и Эмиратами.

Была подчеркнута необходимость активизации работы по реализации совместных инициатив и проектов в различных секторах экономики.