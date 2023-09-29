Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан

Bayer AG – международный концерн, специализирующийся на медико-биологических решениях для здравоохранения и сельского хозяйства.

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев обсудил с членом правления, руководителем фармацевтического направления компании Bayer AG Штефаном Ольрихом перспективы сотрудничества в сферах здравоохранения, устойчивого земледелия и научных исследований, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства подчеркнул заинтересованность Казахстана в доступе к новейшим медицинским продуктам Bayer, а также в открытии лабораторий и осуществлении совместных научно-исследовательских проектов.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан активно работает над развитием биотехнологического кластера. Он сообщил о создании национального биофармацевтического холдинга QazBioPharm, призванного осуществлять и внедрять в производство разработки в данных отраслях.

Темой обсуждения также стали потенциальные меры по упрощению процедур ввоза новых лекарственных средств в Казахстан.

Особый интерес, как считает глава государства, представляет создание производственных мощностей по производству удобрений, пестицидов и других биохимических веществ, применяемых в сельском хозяйстве Казахстана. По его мнению, имеется значительный потенциал для научного и делового сотрудничества, особенно в области селекции и генной инженерии.