Президент обсудил с Nebras Power перспективы сотрудничества в сфере энергетики

Президент, Международное сотрудничество, Поездки, Экономика
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В ходе государственного визита в Доху Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров Nebras Power Мохаммеда Нассера Аль-Хаджри, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере энергетики и инвестирования в возобновляемые источники энергии.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан придает большое значение достижению углеродной нейтральности. В связи с этим он высоко оценил интерес Nebras Power к развитию возобновляемой энергетики в нашей стране.

В свою очередь Мохаммед Нассер Аль-Хаджри выразил признательность за прием и поделился планами по реализации гидроэнергетического проекта в Казахстане в партнерстве с «Самрук-Казына». Сегодня заинтересованными сторонами было подписано соответствующее соглашение.

Во время беседы также были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере сокращения выбросов метана, особенно в энергетическом секторе.

Президент пригласил председателя совета директоров Nebras Power принять участие в работе предстоящего Международного форума Астана, в рамках которого состоятся дискуссии по важнейшим региональным и глобальным вопросам.

#переговоры #Токаев #сотрудничество #энергетика #Катар #Nebras Power

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