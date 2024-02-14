Президент обсудил с Nebras Power перспективы сотрудничества в сфере энергетики

В ходе государственного визита в Доху Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров Nebras Power Мохаммеда Нассера Аль-Хаджри, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере энергетики и инвестирования в возобновляемые источники энергии.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан придает большое значение достижению углеродной нейтральности. В связи с этим он высоко оценил интерес Nebras Power к развитию возобновляемой энергетики в нашей стране.

В свою очередь Мохаммед Нассер Аль-Хаджри выразил признательность за прием и поделился планами по реализации гидроэнергетического проекта в Казахстане в партнерстве с «Самрук-Казына». Сегодня заинтересованными сторонами было подписано соответствующее соглашение.

Во время беседы также были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере сокращения выбросов метана, особенно в энергетическом секторе.

Президент пригласил председателя совета директоров Nebras Power принять участие в работе предстоящего Международного форума Астана, в рамках которого состоятся дискуссии по важнейшим региональным и глобальным вопросам.