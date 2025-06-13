Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О награждении государственными наградами Республики Казахстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Так, Указом Президента Республики Казахстан за большой вклад в развитие отечественной медицины и кропотливый труд по охране здоровья граждан награждены:

орденом «Барыс» ІІІ степени

Алчинбаев Мирзакарим Каримович – заведующий кафедрой НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова»

Куракбаев Куралбай – заведующий кафедрой ТОО «Казахстанский медицинский университет «Высшая школа общественного здравоохранения» НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова»;

орденом «Парасат»

Алибекова Галия Нурхаировна – санитарный врач РГП «Национальный центр общественного здравоохранения» Министерства здравоохранения

Аубакиров Ермек Серкпаевич – врач-травматолог ГКП «Городская многопрофильная больница № 2» акимата города Астаны

Ирменов Камидолла Мутиголлаевич – председатель правления ТОО «Западно-Казахстанский высший медицинский колледж»

Кулакеев Онласбек Кудайбергенович – ветеран труда, город Алматы

Петерсон Надежда Николаевна – фельдшер ГКП «Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи» Управления здравоохранения Актюбинской области

Шашкин Чингиз Сакаевич – врач-нейрохирург РГП «Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан»;

орденом «Құрмет»

Алтынова Шолпан Ханапина – директор департамента – руководитель Республиканского центра координации нефрологии Корпоративного фонда «University medical center»

Ибатова Сырданкыз Султанхановна – врач-невролог АО «Национальный центр нейрохирургии» Министерства здравоохранения

Исмаилов Шахимурат Шаимович – врач-фтизиатр РГП «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» Министерства здравоохранения

Капышев Тимур Сайранович – главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения

Тусупбекова Галия Марксовна – руководитель Центра аллергологии РГП «Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан»

Тусупбекова Сауле Акимжановна – старшая медицинская сестра КГП «Многопрофильная больница № 3 города Караганды» Управления здравоохранения Карагандинской области;

медалью «Ерен еңбегі үшін»

Алибаев Булат Амангельдиевич – заведующий отделением ГКП «Областная детская многопрофильная больница» Управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области

Аманов Дос Нуркенович – руководитель кардиоцентра КГП «Больница скорой медицинской помощи» Управления здравоохранения области Абай

Байдуллаев Ержан Ерманович – заместитель главного врача ГКП «Городская детская клиническая больница» Управления здравоохранения города Шымкента

Есенбаева Сания Мусаевна – старшая медицинская сестра РГП «Научно-производственный центр трансфузиологии» Министерства здравоохранения

Жексенбинова Алма Токеновна – фельдшер ГКП «Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи» Управления здравоохранения области Жетісу

Жиналыс Маралбек – заведующий отделением ГКП «Многопрофильная областная больница» Управления здравоохранения Акмолинской области

Кулымжанов Нуртилек Марланулы – заведующий отделением КГП «Областная многопрофильная больница города Жезказгана» Управления здравоохранения области Ұлытау

Медетбекова Жанна Акимбековна – врач НАО «Национальный центр детской реабилитации» Министерства здравоохранения

Меркибеков Еркебулан Талгатулы – врач-нейрохирург ГКП «Городская многопрофильная больница» Управления здравоохранения Жамбылской области

Окасова Ляззат Жарлыкаповна – врач КГП «Восточно-Казахстанская областная станция скорой медицинской помощи» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

Сопбекова Айгуль Курасбековна – старший врач ГКП «Тюлькубасская центральная районная больница» Управления здравоохранения Туркестанской области

Утешева Мария Бекбергеновна – врач-гинеколог ГКП «Областной перинатальный центр» Управления здравоохранения Мангистауской области;

медалью «Шапағат»

Амангалиева Айгуль Куанышевна – медицинская сестра КГП «Атырауский областной кардиологический центр» Управления здравоохранения Атырауской области

Амиржанов Жаслан Нурланович – заведующий отделением КГП «Костанайская областная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Амиржанова Салтанат Болатовна – медицинская сестра КГП «Городской кардиологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы

Ауелбеков Бауыржан Аскарбекович – фельдшер ГКП «Областная станция скорой медицинской помощи» Управления здравоохранения Туркестанской области

Кабдуллина Алмагуль Турсунбаевна – медицинская сестра КГП «Костанайская городская онкологическая многопрофильная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Кулмаганбетов Мухит Аскарович – научный сотрудник ТОО «Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней»

Курманалиева Гаухар Акановна – акушерка ГКП «Илийская центральная районная больница» Управления здравоохранения Алматинской области

Нургалиева Анаркуль Каримовна – заведующий диспансером ГУ «Казахский республиканский лепрозорий» Министерства здравоохранения

Остапчук Екатерина Олеговна – заведующий лабораторией филиала ТОО «Национальный центр биотехнологии»;

присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері»

Даирбекову Орынбаю Даирбековичу – члену совета директоров АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», город Алматы

Магзумову Азамату Бельгибаевичу – врачу-терапевту КГП «Многопрофильная областная больница» Управления здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области

Новичевскому Сергею Львовичу – заведующему отделением КГП «Павлодарский областной перинатальный центр № 1» Управления здравоохранения Павлодарской области

Нсанову Жекшембаю – ветерану труда, Атырауская область.