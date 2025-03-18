Президент подписал указ о создании нового агентства

Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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Согласно данному указу создано Агентство Республики Казахстан по атомной энергии. Полный текст указа опубликован на сайте Акорды.

«Образовать Агентство Республики Казахстан по атомной энергии (далее – Агентство) как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан, с передачей ему функций и полномочий Министерства энергетики Республики Казахстан в областях недропользования в части добычи урана, использования атомной энергии, обеспечения радиационной безопасности населения, создания и функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности», - говорится в тексте указа.

Новое агентство определено правопреемником прав и обязательств министерства энергетики Республики Казахстан в пределах передаваемых функций и полномочий.

Администрации президента совместно с председателем Агентства внести на рассмотрение главы государства проекты положения об Агентстве и его структуры. Совместно с правительством внести на рассмотрение главы государства предложения по перераспределению штатной численности от министерства энергетики и соответствующих подведомственных организаций в Агентство.

Правительству поручено обеспечить перераспределение штатной численности министерства энергетики и соответствующих подведомственных организаций.