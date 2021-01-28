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Президент подписал указ об образовании Агентства РК по финансовому мониторингу
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ об образовании Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

УКАЗ
О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан

В соответствии с подпунктом 5) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях повышения эффективности противодействия теневой экономике ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство) как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан, с передачей ему функций и полномочий Министерства финансов Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых преступлений и правонарушений.

2. Определить Агентство правопреемником прав и обязательств Министерства финансов Республики Казахстан в пределах передаваемых функций и полномочий.

3. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 11 марта 2008 года № 552 «Об утверждении Положения об Администрации Президента Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 12-13, ст.116) следующее дополнение:

в Перечне государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом, дополнить строкой следующего содержания:

"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу".

4. Администрации Президента Республики Казахстан:

1) внести на рассмотрение Президенту Республики Казахстан:

совместно с Председателем Агентства проекты положения об Агентстве и его структуры;

совместно с Правительством Республики Казахстан предложения по перераспределению штатной численности от Министерства финансов Республики Казахстан и соответствующей подведомственной организации в Агентство;

2) принять иные меры по реализации настоящего Указа.

5. Правительству Республики Казахстан обеспечить:

1) по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности Министерства финансов Республики Казахстан и соответствующей подведомственной организации;

2) принятие иных мер по реализации настоящего Указа.

6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

7. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 28 января 2021 года
№ 501

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