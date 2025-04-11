Фото: пресс-служба президента РК

В парке площадью более 20 гектаров предусмотрены все условия для досуга на свежем воздухе и проведения культурных мероприятий. Здесь созданы фонтанный комплекс с искусственным прудом, амфитеатр, ландшафтные аллеи, зоны для воркаута и скейт-площадки.

Президент посадил дерево на территории парка. Он подчеркнул важность общенациональной акции «Таза Қазақстан» и формирования культуры бережного отношения к окружающей среде в обществе, особенно среди молодежи.

Как рассказали Касым-Жомарту Токаеву, на сегодня в Шымкенте насчитывается около 4 квадратных метров зеленых насаждений на душу населения. В целях улучшения экологической ситуации и создания комфортной городской среды в ближайшие годы планируется посадить свыше одного миллиона деревьев. Ведется благоустройство 12 парков, а также скверов, набережной реки Кошкар-Ата и арыков. Начато строительство Экопарка на месте старого мусорного полигона.

Кроме того, Президент ознакомился с проектом мусоросжигательного завода китайского инвестора Shaanxi Construction Engineering, способного перерабатывать до 1 000 тонн бытовых отходов в сутки и производить электричество.