Президент поставил перед Национальной академией наук ряд задач

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Ахылбек Куришбаев проинформировал об основных результатах деятельности Академии наук за прошлый год. Он сообщил, что в 2024 году проведена комплексная работа по оценке состояния отечественной науки и определению приоритетных направлений ее развития, проведена экспертиза 113 научно-технических заданий программно-целевого финансирования и разработаны 3 интегрированные междисциплинарные научно-технические программы.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо и далее принимать системные меры для повышения потенциала отечественной науки. Недавно подписан указ, наделяющий Национальную академию наук статусом высшей научной организации при президенте.

Правительству было поручено ускорить решение юридических вопросов, связанных с реализацией данного указа. Финансирование науки увеличилось в 3,5 раза, принят новый закон «О науке и технологической политике». Усилились меры социальной поддержки молодых ученых. По поручению главы государства им предоставляется жилье.

Президент Казахстана поставил перед Национальной академией наук ряд задач.