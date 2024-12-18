Президент поздравил эмира Катара с Национальным праздником

Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления эмиру Государства Катар, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Президент поздравил шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и его соотечественников с Национальным праздником Государства Катар.

Глава государства отметил, что между Казахстаном и Катаром, ставшим одним из ключевых и надежных партнеров РК в арабском мире, значительно укрепились конструктивные и содержательные отношения.

Он также выразил уверенность в том, что прочное сотрудничество в духе традиционной дружбы и братства будет и впредь поступательно развиваться во благо двух народов.

Касым-Жомарт Токаев пожелал шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани успехов в его ответственной деятельности, а катарскому народу – благополучия и процветания.

 

#Токаев #праздник #поздравление #Катар

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