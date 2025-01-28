Президент поздравил То Лама с Новым годом по вьетнамскому календарю

Глава государства направил телеграмму поздравления генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Президент Казахстана поздравил То Лама с праздником Тет – Новым годом по вьетнамскому календарю.

В своей телеграмме Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в Казахстане рассматривают Вьетнам в качестве важного партнера в Юго-Восточной Азии и придают большое значение выводу на качественно новый уровень двустороннего сотрудничества.

Глава государства пожелал генеральному секретарю ЦК Компартии Вьетнама успехов в его ответственной работе, а вьетнамскому народу – мира и процветания.