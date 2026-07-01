Президент принял главного исполнительного директора Air Astana

Глава государства был проинформирован об операционных и финансовых показателях компании Air Astana – ведущей авиационной группы Центральной Азии и Кавказа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что Air Astana планирует пополнить авиапарк воздушными судами нового поколения Boeing 787 Dreamliner, поставка которых ожидается в 2026–2027 годах. Компания также разместила заказы на поставку до 50 самолетов семейства Airbus A320neo и A321neo, а также до 15 дополнительных Boeing 787-9 с поставками до 2036 года.

Ибрагим Жанлыел представил Президенту долгосрочную стратегию развития компании, направленную на укрепление позиций Казахстана в качестве регионального авиационного хаба и расширение международного присутствия группы.

Air Astana планирует развивать маршрутные сети и мультимодальные перевозки, а также увеличить частоту полетов. Особое внимание будет уделено цифровизации и внедрению новых технологий.

Глава государства отметил важность эффективной реализации таких стратегических целей, как увеличение флота, расширение маршрутной сети и укрепление транзитного потенциала. В частности, одним из приоритетов он назвал обеспечение прямого сообщения с США и Японией.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на регулярную обоснованную критику населения по поводу задержек авиарейсов и замены бортов, а также призвал развивать авиасообщение со странами, для которых Казахстан представляет интерес с точки зрения туризма.