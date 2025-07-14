Президент принял главу правления нацкомпании «QazaqGaz»

Президент,Нефть и Газ
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Глава государства был проинформирован о результатах деятельности национальной компании

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Санжара Жаркешова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Как было доложено Президенту, уровень газификации по стране достиг 62,4%. За последние 3 года доступ к газу получили более 1,7 млн человек.

Касым-Жомарту Токаеву сообщили о завершении строительства линейной части газопровода Талдыкорган – Ушарал, который обеспечит подачу газа в 66 населенных пунктах области Жетысу. Начаты работы по строительству второй нитки магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, а также завода по перевалке и фракционированию сжиженного нефтяного газа на месторождении Кашаган. Реализуется проект карбамидного завода стоимостью 1,35 млрд долларов при участии турецкого инвестора ESTA.

По словам Санжара Жаркешова, одним из важных достижений стало увеличение объема транзита российского газа через Казахстан в Узбекистан. Он также рассказал о ходе капитального ремонта на магистральном газопроводе Средняя Азия – Центр, который позволит существенно усилить роль страны как ключевого звена в региональной энергетической отрасли.

Во исполнение поручений Главы государства по развитию ресурсной базы газа заключен ряд соглашений. Среди них контракты на недропользование по участкам «Аккудук» и «Северный-2», а также соглашение с CNPC о совместной разведке на участке «Северный-1».

Кроме того, в газовую отрасль внедряются такие цифровые решения, как использование суперкомпьютера на новейших графических чипах NVIDIA.

В завершение встречи Президент дал ряд поручений по подготовке к предстоящему отопительному сезону, а также планомерному укреплению газового потенциала страны.

 

#Токаев #поручения #QazaqGaz

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