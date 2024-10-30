Президент принял председателя правления G42 Пенг Сяо

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе реализации договоренностей по развитию технологий искусственного интеллекта в Казахстане, достигнутых в рамках предыдущих встреч, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Собеседники обсудили перспективы сотрудничества по внедрению системы Smart City, которая направлена на улучшение качества жизни горожан с помощью современных технологических решений.

Также были рассмотрены дополнительные возможности для расширения взаимодействия между Казахстаном и компанией G42 в области инновационных технологий и создания умных инфраструктур.