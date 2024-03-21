Президент принял руководителя фонда социальных и политических исследований

Президент
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Глава общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмира Илеуова в ходе встречи с Касым-Жомартом Токаевым обсудила актуальные проблемы общественной жизни, Kazpravda.kz

Фото: t.me/aqorda_resmi

Особое внимание было уделено реализации предложений, высказанных на третьем заседании Национального курултая в Атырау.

В частности, была подчеркнута важность продвижения среди молодежи таких ценностей, как трудолюбие и профессионализм.

Была отмечена актуальность формирования национальной буржуазии, вносящей значимый вклад в развитие Казахстана.

Кроме того, в ходе беседы было указано на необходимость укоренения в обществе культа знаний и инновационного мышления, внедрения принципов «Закон и порядок» и «Социальная справедливость» в целях повышения конкурентоспособности нации.

Гульмира Илеуова высказала главе государства свои предложения, касающиеся дискуссии вокруг государственных символов, а также взаимодействия госорганов с неправительственными организациями.

#политика #Токаев #встреча #социология

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