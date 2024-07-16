Президент произвел ряд назначений

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«Указом главы государства Абдрашов Жанибек Жараскан-улы освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Венгрии», - говорится в сообщении.

На эту должность назначен Абзал Сапарбекулы.

Другим указом Искандер Жусупулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Албания.

Указом главы государства чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Сапиев Еркебулан Оналбекович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству.