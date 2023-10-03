Президент РК принял председателя совета директоров CNPC Дай Хоуляна

Глава государства принял председателя совета директоров CNPC Дай Хоуляна, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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В ходе встречи обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества Казахстана и China National Petroleum Corporation (CNPC) в нефтегазовой отрасли.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание собеседника на важность продолжения работы по разведке и добыче углеводородов, а также отметил особую значимость для Казахстана проекта по расширению производственных мощностей Шымкентского НПЗ.

Кроме того, были рассмотрены вопросы экспорта газа в Китай и проекта строительства новой нитки газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, а также перспективы расширения экспорта казахстанской нефти в КНР.