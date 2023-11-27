Президент РК принял заместителя премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства принял заместителя премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев принял члена постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, заместителя премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.

В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы развития казахско-китайского стратегического партнерства, ход реализации правительствами двух стран договоренностей, ранее достигнутых президентом Касым-Жомартом Токаевым и председателем КНР Си Цзиньпином.

«Вывод двусторонних отношений с Китаем на новый качественный уровень является важнейшим приоритетом для Казахстана. Полагаю, что казахстанско-китайские отношения являются, по сути дела, образцом взаимовыгодного, эффективного межгосударственного взаимодействия. Мы рассматриваем Китай как очень важного стратегического партнера и возлагаем большие надежды на достижение конкретных результатов нашего сотрудничества во всех сферах», – отметил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что недавний Третий форум высокого уровня «Один пояс, один путь» имел грандиозный успех и определил дальнейший путь развития масштабной инициативы председателя КНР Си Цзиньпина. По словам президента, Казахстан продолжит всецело содействовать реализации этого проекта.

«Как известно, недавно я посетил Пекин с официальным визитом, провел обстоятельные переговоры с председателем Си Цзиньпином. Переговоры были в высшей степени содержательными и стали важным этапом на пути углубления сотрудничества. Вступил в силу взаимный безвизовый режим. Следующий год объявлен Годом казахстанского туризма в Китае. Я считаю, что для взаимного обмена, особенно со стороны молодежи, это тоже очень важное решение. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что развитие сотрудничества с Китаем для каждой страны является приоритетом. Мы уделяем этому вопросу повышенное внимание на самом высоком уровне», – сказал глава государства.

Он также отметил, что 11-е заседание казахстанско-китайского Комитета по сотрудничеству, которое состоялось сегодня в Астане, играет важную роль в деле выработки совместных действий в торгово-экономической сфере.

В свою очередь Дин Сюэсян передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия председателя КНР Си Цзиньпина и выразил удовлетворение темпами развития двустороннего сотрудничества.

«Цель моего визита заключается в реализации договоренностей глав государств во имя постоянного достижения новых результатов нашего сотрудничества. Китайская сторона искренне радуется огромным успехам Казахстана в сфере государственного строительства. Успешное развитие китайско-казахстанских отношений в полной мере отвечает нашим общим интересам, а также способствует миру и стабильности в регионе. Китайская сторона готова участвовать в реализации договоренностей глав государств, а также в совместной высококачественной реализации инициативы «Один пояс, один путь», – отметил заместитель премьера Госсовета КНР.

В ходе встречи собеседники рассмотрели вопросы укрепления взаимодействия в сферах торговли, сельского хозяйства, инвестиций, транспорта и логистики, энергетики и др. Наряду с этим отмечена актуальность развития культурно-гуманитарного сотрудничества между странами.

#политика #Токаев #президент #Китай #международное сотрудничество

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