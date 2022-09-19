Президент РК: ШОС – самая успешная международная организация в современном мире

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС, прошедшем

в Самарканде.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества организовывал и принимал Узбекистан на правах страны – председателя ШОС в текущем году.

На встречу на высшем уровне в Самарканде (к слову, первую очную встречу с начала пандемии) собрались главы всех государств – членов организации: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, Президент России Владимир Путин и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Начался саммит с переговоров в узком составе. Выступая на них, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за гостеприимство и высокий уровень организации заседания Совета глав государств – членов ШОС.

Как отметил Президент Казахстана, ШОС в силу своего универсального мандата и взаимной консолидации может и должна внести существенный вклад в решение острейших проблем современности.

Глава государства представил свое видение приоритетных направлений деятельности ШОС на текущем этапе.

Продолжился саммит заседанием в расширенном составе, на котором кроме лидеров стран – членов ШОС приняли участие также главы государств – наблюдателей при ШОС и почетные гости саммита.

В своем выступлении на расширенном заседании Касым-Жомарт Токаев остановился на приоритетных векторах развития Шанхайской организации сотрудничества.

В первую очередь Глава нашего государства вновь выразил признательность Президенту Узбекистана за исключительно радушный прием и безупречную организацию Саммита ШОС в древнем Самарканде – жемчужине Великого шелкового пути.

– Состав участников Шанхайской организации сотрудничества постоянно расширяется. Это убедительно свидетельствует о неуклонно растущем международном авторитете и влиянии нашей организации. Современный мир вступил в опасный период серьезного обострения международной ситуации, где на первый план вышли методы санкционного давления, а также конфронтационные подходы к решению узловых глобальных проблем. Отличительной чертой современной эпохи стал острый дефицит взаимного доверия. В этих условиях крайне важной представляется задача укрепления уникального по своей сути «шанхайского духа», основанного на взаимном доверии, равноправном и открытом диалоге, – подчеркнул Президент.

Он отметил необходимость в полной мере раскрыть потенциал ШОС, подчеркнув, что повышение эффективности организации и развитие многостороннего сотрудничества в различных областях отвечает интересам всех государств-участников. Важно, считает Глава государства, продолжить дальнейшее совершенствование деятельности организации, усилить прогнозирование основных тенденций на пространстве ШОС и за его пределами.

– Деятельность ШОС убедительно показала актуальность основополагающих принципов, сформулированных в ее уставных документах: борьба против «трех зол», то есть экстремизма, терроризма, сепаратизма; а также защита суверенитета и территориальной целостности государств; невмешательство во внутренние дела. Основным приоритетом ШОС остается укрепление региональной безопасности, – акцентировал Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, необходимо продолжить реализацию ранее принятых ШОС документов, предусматривающих совместную деятельность в этой актуальной сфере. В этом контексте он предложил наращивать сотрудничество в военно-политической сфере между оборонными ведомствами и специальными службами. Важную роль здесь может сыграть укрепление взаимодействия ШОС с Центральноазиатским региональным информационным координационным центром.

Также Глава государства подчеркнул, что особую актуальность приобретают вопросы борьбы с киберпреступностью для создания инфраструктуры защиты информационного пространства организации.

– Нам предстоит преобразовать ШОС в глобальную экономичес­кую платформу, – продолжил казахстанский лидер. – Сегодня наша организация объединяет динамично развивающиеся экономики мира с колоссальным человеческим, ресурсным и технологическим потенциалом. На долю государств – участников ШОС приходится около четверти общемирового объема ВВП, то есть более 23 триллионов долларов. В нашем распоряжении богатейшие запасы энергоресурсов, угля, редких металлов и источников возобновляемой энергии. В идейных и институциональных основах нашей организации отсутствуют конфронтационность и блоковость, что способствует росту международного авторитета и популярности ШОС.