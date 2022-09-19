Статьи Президент РК: ШОС – самая успешная международная организация в современном мире 19 сентября 2022 г. 0:00 Лилия Сыздыкова Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС, прошедшем в Самарканде. Саммит Шанхайской организации сотрудничества организовывал и принимал Узбекистан на правах страны – председателя ШОС в текущем году. На встречу на высшем уровне в Самарканде (к слову, первую очную встречу с начала пандемии) собрались главы всех государств – членов организации: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, Президент России Владимир Путин и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Начался саммит с переговоров в узком составе. Выступая на них, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за гостеприимство и высокий уровень организации заседания Совета глав государств – членов ШОС. Как отметил Президент Казахстана, ШОС в силу своего универсального мандата и взаимной консолидации может и должна внести существенный вклад в решение острейших проблем современности. Глава государства представил свое видение приоритетных направлений деятельности ШОС на текущем этапе. Продолжился саммит заседанием в расширенном составе, на котором кроме лидеров стран – членов ШОС приняли участие также главы государств – наблюдателей при ШОС и почетные гости саммита. В своем выступлении на расширенном заседании Касым-Жомарт Токаев остановился на приоритетных векторах развития Шанхайской организации сотрудничества. В первую очередь Глава нашего государства вновь выразил признательность Президенту Узбекистана за исключительно радушный прием и безупречную организацию Саммита ШОС в древнем Самарканде – жемчужине Великого шелкового пути. – Состав участников Шанхайской организации сотрудничества постоянно расширяется. Это убедительно свидетельствует о неуклонно растущем международном авторитете и влиянии нашей организации. Современный мир вступил в опасный период серьезного обострения международной ситуации, где на первый план вышли методы санкционного давления, а также конфронтационные подходы к решению узловых глобальных проблем. Отличительной чертой современной эпохи стал острый дефицит взаимного доверия. В этих условиях крайне важной представляется задача укрепления уникального по своей сути «шанхайского духа», основанного на взаимном доверии, равноправном и открытом диалоге, – подчеркнул Президент. Он отметил необходимость в полной мере раскрыть потенциал ШОС, подчеркнув, что повышение эффективности организации и развитие многостороннего сотрудничества в различных областях отвечает интересам всех государств-участников. Важно, считает Глава государства, продолжить дальнейшее совершенствование деятельности организации, усилить прогнозирование основных тенденций на пространстве ШОС и за его пределами. – Деятельность ШОС убедительно показала актуальность основополагающих принципов, сформулированных в ее уставных документах: борьба против «трех зол», то есть экстремизма, терроризма, сепаратизма; а также защита суверенитета и территориальной целостности государств; невмешательство во внутренние дела. Основным приоритетом ШОС остается укрепление региональной безопасности, – акцентировал Касым-Жомарт Токаев. По его мнению, необходимо продолжить реализацию ранее принятых ШОС документов, предусматривающих совместную деятельность в этой актуальной сфере. В этом контексте он предложил наращивать сотрудничество в военно-политической сфере между оборонными ведомствами и специальными службами. Важную роль здесь может сыграть укрепление взаимодействия ШОС с Центральноазиатским региональным информационным координационным центром. Также Глава государства подчеркнул, что особую актуальность приобретают вопросы борьбы с киберпреступностью для создания инфраструктуры защиты информационного пространства организации. – Нам предстоит преобразовать ШОС в глобальную экономическую платформу, – продолжил казахстанский лидер. – Сегодня наша организация объединяет динамично развивающиеся экономики мира с колоссальным человеческим, ресурсным и технологическим потенциалом. На долю государств – участников ШОС приходится около четверти общемирового объема ВВП, то есть более 23 триллионов долларов. В нашем распоряжении богатейшие запасы энергоресурсов, угля, редких металлов и источников возобновляемой энергии. В идейных и институциональных основах нашей организации отсутствуют конфронтационность и блоковость, что способствует росту международного авторитета и популярности ШОС. Поэтому, считает Касым-Жомарт Токаев, география участников шосовского процесса из года в год расширяется. Это, по его мнению, убедительное свидетельство высокой востребованности организации. – На мой взгляд, ШОС – это самая успешная международная организация из всех существующих в современном мире, – заявил Президент РК. Он подчеркнул, что Казахстан поддерживает развитие экономического сотрудничества в ШОС в различных формах для постепенного перехода к свободному передвижению товаров, капиталов, услуг и технологий. При этом драйвером роста на пространстве организации призвана стать реализация масштабных экономических проектов в рамках ШОС. – Перед нами стоит задача обеспечить надлежащее финансирование проектной деятельности организации. Для этого у нас есть все необходимые экономические механизмы, разработаны стратегии, детальные программы и планы взаимодействия. Остается лишь их реализовать, – сказал Президент РК. Отдельно Глава нашего государства остановился на ряде приоритетных векторов экономического сотрудничества – это транзитно-транспортная сфера, продовольственная и энергетическая безопасность. По словам Касым-Жомарта Токаева, серьезным успехом в деле улучшения логистической взаимосвязанности стало принятие Концепции сотрудничества стран ШОС по развитию эффективных экономических и транспортных коридоров. Он напомнил, что речь идет о железнодорожных перевозках по направлению Китай – Европа и Транскаспийскому международному транспортному маршруту, а также планах по строительству третьего железнодорожного пункта перехода на границе Казахстана и Китая. Президент РК пригласил партнеров по ШОС использовать открывающиеся в связи с этим возможности. – Серьезным потенциалом обладает железная дорога Казахстан – Туркменистан – Иран, которая открывает кратчайший путь из Восточной Азии в страны Персидского залива. Динамично развивается транзитно-транспортное сотрудничество Казахстана с государствами Центральной Азии. Мы приветствуем реализацию перспективных проектов, нацеленных на обеспечение взаимосвязанности стран нашего региона. Поддерживаем усилия по расширению транспортных маршрутов между Центральной и Южной Азией, развитию трансевразийских коридоров Север – Юг и Восток – Запад. В целом мы выступаем за создание новых и модернизацию действующих мультимодальных транспортных коридоров и логистических центров, – акцентировал казахстанский лидер. Говоря о вопросах продовольственной безопасности, Президент напомнил, что государства ШОС – крупнейшие производители и экспортеры сельскохозяйственной продукции в мире, и следует стимулировать расширение торговли сельхозпродукцией как внутри региона ШОС, так и за его пределами. – Участие наших государств в обеспечении бесперебойного функционирования международных цепочек производства и поставок продуктов питания будет содействовать сохранению устойчивости на мировом продовольственном рынке, – считает Глава государства. Отметил он и необходимость уделять повышенное внимание развитию и рациональному использованию водных ресурсов. Касым-Жомарт Токаев считает, что обеспечению глобального и регионального энергетического баланса будет способствовать совместная разработка энергетической стратегии ШОС. Президент РК также назвал актуальным принятие Программы сотрудничества в области использования возобновляемых источников энергии. – Мы все возлагаем на ШОС большие надежды. Уверен, наше многогранное и плодотворное сотрудничество в рамках организации придаст мощный импульс развитию наших государств, – резюмировал Президент Касым-Жомарт Токаев. На заседании в расширенном формате, помимо лидеров «восьмерки» ШОС, выступили главы государств-наблюдателей при ШОС и почетные гости саммита: Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Ирана Ибрахим Раиси, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, директор исполкома РАТС ШОС Руслан Мирзаев и заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло. По итогам саммита принят рекордный пакет документов – более 40 соглашений, концепций, программ и иных решений, которые будут способствовать наполнению качественно новым практическим содержанием сотрудничества по перспективным направлениям деятельности ШОС. Ключевым итоговым документом стала Самаркандская декларация, в которой нашли отражение общие подходы стран ШОС к решению региональных и мировых проблем, обозначены приоритеты по дальнейшему развитию организации. В целях повышения эффективности ШОС в реагировании на усиливающиеся вызовы и угрозы, а также определения вектора ее развития на долгосрочную перспективу лидерами принято решение о совершенствовании деятельности ШОС, в соответствии с которым будет подготовлен комплекс предложений по адаптации организации к современным реалиям. Принят также ряд программ и планов сотрудничества в таких важнейших областях, как стимулирование промышленной кооперации, использование возобновляемых источников энергии, инфраструктурное развитие, развитие цифровой грамотности и искусственного интеллекта, внутрирегиональной торговли. Саммит продемонстрировал растущую ответственность организации в вопросах реагирования на современные глобальные вызовы и угрозы. В частности, в рамках ШОС впервые лидерами стран-участниц было принято заявление о реагировании на климатические изменения, в котором отражены общие подходы государств к решению этих проблем. Еще одно важное заявление глав государств касается вопросов поддержания стабильности международных цепочек производства и поставок, содействие бесперебойным транспортным сообщениям и сокращению барьеров в торговле. Как сообщил, информируя об итогах самаркандского саммита министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов, достигнут серьезный прогресс в вопросе расширения участников ШОС. Так, по его словам, подписан меморандум об обязательствах Ирана, что открывает прямой путь к полноправному членству этой страны в ШОС. Завершено правовое оформление статуса партнера по диалогу ШОС Египта и Катара путем подписания соответствующих меморандумов. Принято решение о начале процедуры приема Беларуси в качестве полноправного члена организации. Лидеры также поддержали заявки Бахрейна, Мальдив, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта и Мьянмы на получение статуса партнера по диалогу ШОС. – Саммит еще раз продемонстрировал авторитет и влияние ШОС. Принципы и ценности организации широко приветствуются в международном сообществе. Многие страны Евразийского региона выразили повышенное желание присоединиться к семье ШОС. Сегодня пространство организации охватывает четверть суши Земли, почти половину населения и экономического потенциала мира, – отметил на итоговой пресс-конференции саммита генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. Саммит в Самарканде завершил председательство Узбекистана в организации. На предстоящий период этот пост перешел к Индии – она будет впервые выполнять функции председателя в ШОС после вступления в организацию в 2017 году. Эта же страна будет принимать очередное заседание Совета глав государств – членов ШОС в 2023 году. Пред. След. Пред. След.