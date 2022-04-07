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Президент Токаев выразил признательность экс-акимам Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областей
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Махамбету Досмухамбетову, Бердибеку Сапарбаеву, Гульшаре Абдыкаликовой. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-служба Главы государства.
"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Махамбету Досмухамбетову, Бердибеку Сапарбаеву, Гульшаре Абдыкаликовой за работу на должностях акимов Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областей", - говорится в сообщении.
Напомним, указами Главы государства сменились акимы Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областей.