Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Махамбету Досмухамбетову, Бердибеку Сапарбаеву, Гульшаре Абдыкаликовой. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-служба Главы государства.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Махамбету Досмухамбетову, Бердибеку Сапарбаеву, Гульшаре Абдыкаликовой за работу на должностях акимов Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областей", - говорится в сообщении.

Напомним, указами Главы государства сменились акимы Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областей.