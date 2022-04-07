Президент , Кадровые назначения
Президент сменил акима Жамбылской области
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Нуржана Нуржигитова акимом области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
"Назначить Нуржигитова Нуржана Молдияровича акимом Жамбылской области", - говорится в официальном документе.
Также Президент распорядился об освобождении Бердибека Сапарбаева от занимаемой должности.
"Указом Главы государства Сапарбаев Бердибек Машбекович освобожден от должности акима Жамбылской области", - сообщили в Акорде.