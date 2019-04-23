Президент Узбекистана поздравил Касым-Жомарта Токаева

Состоялся телефонный разговор лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает официальный сайт президента Узбекистана
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Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с выдвижением его кандидатом на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан, намеченных на 9 июня этого года, и пожелал успеха в проведении предстоящего важного политического мероприятия.
Главы государств высоко оценили результаты первого государственного визита Президента Казахстана Касым- Жомарта Токаева в Узбекистан 14-15 апреля этого года.
Особо подчеркнута важность последовательной реализации достигнутых договоренностей и конкретных проектов в промышленности, транспортно-коммуникационной и других областях, а также продолжения активного взаимодействия в сферах образования, здравоохранения, культуры и туризма.
Отмечено, что насыщенная программа деловых и культурно-гуманитарных обменов в рамках Года Казахстана в Узбекистане будет служить дальнейшему сближению двух братских народов.
Президент Казахстана выразил главе нашего государства искреннюю признательность за поздравление и теплые пожелания.
В заключение Президенты Узбекистана и Казахстана подтвердили решимость и дальше укреплять многоплановое и взаимовыгодное сотрудничество на основе стратегического партнерства и многовековых уз дружбы и добрососедства в интересах двух стран и народов.