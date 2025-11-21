Президент выразил соболезнования Генсеку ЦК Компартии Вьетнама
Касым-Жомарт Токаев с прискорбием воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате наводнения в центральных регионах Вьетнама
Глава государства выразил соболезнования Генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Президент выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.