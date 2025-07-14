Президент выразил соболезнования родным и близким ветерана ВОВ

Президент
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Венера Баталова
корреспондент

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной ветерана Великой Отечественной войны, «Халық қаһарманы» Абдыгали Каймолдина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: акимат области Абай

«Абдыгали Каймолдин был мужественным человеком, который будучи юношей ушел на фронт и внес весомый вклад в приближение Великой Победы. В мирное время активно участвовал в государственной и общественной деятельности, долгие годы беззаветно служил на благо Родины. Имя и светлый образ Абдыгали Каймолдина, служившего достойным примером, навсегда останутся в памяти нашего народа», – говорится в телеграмме.

Абдыгали Каймолдин родился 30 июня 1921 года в селе Узынбулак Абралинского района Семипалатинской области. Был призван в армию в июне 1941 года. С 1941 года по 9 мая 1945 года воевал в составе Сталинградского, 1-го Украинского, 1-го Белорусского, 3-го Прибалтийского фронтов.

Демобилизовался в июне 1946 года. Награждён орденами Красной звезды и Отечественной войны І степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией».

#ветеран #кончина #соболезнование

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