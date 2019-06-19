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Президент заложил "капсулу времени" с посланием к "Жас сарбаз" 2050 года
Президент Казахстана – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами РК Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии V Республиканского военно-патриотического сбора молодежи "Айбын", который проходит в учебном центре "Спасск" в Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.



Касым-Жомарт Токаев, поприветствовав участников военно-патриотического сбора, подчеркнул особую значимость проводимого мероприятия, объединившего ответственных, патриотичных и смелых молодых людей.

"Мы возлагаем большие надежды на молодежь нашей независимой страны! Военно-патриотический сбор "Айбын", ставший доброй традицией, является уникальной площадкой для молодежи, призванной защищать Родину", – сказал Глава государства.



Отмечая большое внимание государства поддержке молодежи и созданию условий для реализации ее потенциала, Президент Казахстана подчеркнул, что молодежь является символом прогресса, воплощением надежд на лучшее будущее. Поэтому, по словам Касым-Жомарта Токаева, Елбасы неслучайно объявил 2019 год Годом молодежи.

"Молодежь принимает активное участие в жизни страны, способствует развитию гражданского общества и успешной модернизации страны. Огромное значение у нас придается формированию и воспитанию патриотизма среди молодых казахстанцев. В этих целях было создано Республиканское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Жас сарбаз". Его филиалы сформированы и работают во всех регионах. Количество военно-патриотических клубов и классов "Жас сарбаз" достигло 6 тысяч с охватом более 174 тысяч детей, – сказал Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами РК.



Глава государства призвал молодежь всегда ориентироваться на общие, объединяющие всех казахстанцев, ценности: созидательный труд, мир и согласие, единство народа, гордость за Родину, сопричастность к ее великой судьбе.

"Я вижу, что растет и мужает новое поколение патриотов. Вы воспитаны на идеалах современного Казахстана. Своим трудом, тягой к знаниям и конкретными делами вы славите нашу Родину – Мәңгілік ел. Я убежден, что вы с честью будете следовать ценностям Независимости, продолжите и с гордостью пронесете эстафету успехов нашей страны", - подчеркнул Президент Казахстана.



Обращаясь к молодежи, Глава государства также рассказал о качествах, необходимых в жизни каждого человека. По мнению Касым-Жомарта Токаева, это, прежде всего, порядочность, знания, профессионализм и преданность Родине.

"У вас большой потенциал сил, энергии, творчества. Направляйте все это на осуществление главной цели вашей жизни. Помните, что страна заинтересована в успехе каждого из вас, потому что из достижений каждого будут складываться достижения всей страны. Я искренне хочу, чтобы у вас все получилось – все, что вы задумали, и все, о чем вы мечтаете", – сказал Президент Казахстана.

В завершение своего выступления Верховный Главнокомандующий ВС РК объявил республиканский военно-патриотический сбор молодежи "Айбын" открытым и пожелал его участникам отличной учебы, крепкого здоровья и успехов.



После церемонии поднятия флага "Айбын", принесения торжественной клятвы о проведении честных соревнований и концертной программы, Касым-Жомарт Токаев принял участие в закладке "капсулы времени" с посланием к участникам движения "Жас сарбаз" 2050 года.



Главе государства также были продемонстрированы боевые возможности вооружений и военной техники сухопутных войск и сил воздушной обороны. Президент ознакомился с полевым лагерем, где осмотрел условия проживания участников сборов и побеседовал с воспитанниками военно-патриотических клубов.






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