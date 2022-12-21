Президент ждет от нас справедливых решений – Смаилов на заседании по демонополизации экономики

В Правительстве состоялось очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Участники обсудили вопросы возврата в государственную собственность активов в сфере промышленности и меры по демонополизации отдельных сфер оказания грузовых ж/д услуг.

Премьер-министр отметил, что для принятия итоговых решений ответственным государственным органам необходимо дополнительно проработать озвученные на заседании предложения с учетом экономических интересов страны.

«Глава государства ждет от нас взвешенных и справедливых решений. По каждому рассматриваемому случаю нужны конкретные результаты. В этой связи прошу коллег обеспечить качественную проработку решений комиссии в отведенные сроки», – подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, участники заслушали отчет об исполнении решений комиссии в текущем году. Так, по итогам 25 заседаний было дано 124 поручения, из которых на сегодняшний день 93 исполнены, остальные находятся в работе.