Фото: Kazpravda.kz
Общество
Президентские выборы - 2022: количество избирателей в Казахстане озвучил ЦИК
Диасов Ораз
корреспондент

Заместитель председателя Центризбиркома Константин Петров рассказал, сколько казахстанцев примут участие на выборах президента, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Комиссия введет единый электронный список избирателей, сформированный на основе данных по состоянию на 1 января и 1 июля 2022 года, предоставляемых местными исполнительными органами. В реестр избирателей на 1 июля текущего года включено 11 827 277 граждан, обладающих активным избирательным правом. Они включены исключительно по месту их постоянной регистрации», - сказал Константин Петров на заседании ведомства.

По его словам, если гражданин не планирует и не будет менять свое место пребывания, и место его фактического пребывания совпадает с местом нахождения, то никаких действий, за исключением проверки своего включения в список избирателей, ему производить не нужно.

«Местные исполнительные органы по данным из государственной базы данных о физических лицах включат его автоматически", - резюмировал спикер.

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