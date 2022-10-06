Президентские выборы - 2022: создана народная коалиция в поддержку Касым-Жомарта Токаева

Председатель «Amanat» Ерлан Кошанов на съезде партии объявил о создании народной коалиции в поддержку действующего президента, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Сегодня мы сделали стратегический выбор, и мы должны объединиться вокруг Токаева и работать вместе», – сказал Ерлан Кошанов.

Он признал, что имеются другие партии, политические объединения, которые тоже выдвигают кандидатуру Токаева.

«Мы объединились с этими политическими объединениями и пришли к согласию о создании народной коалиции в поддержку Токаева. После обеда с участием главы государства пройдет большой форум, мы все там будем», - резюмировал глава партии.