Президенту доложили о ходе реформирования национальной статистики

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Жандоса Шаймарданова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Главе государства был представлен анализ реализации структурных и институциональных реформ в экономике Казахстана.

Президент также был проинформирован о ходе осуществления программы реформирования национальной статистики и исполнения его поручения по трансформации Бюро национальной статистики в цифровое ведомство.

Председатель агентства доложил, что разработан законопроект по вопросам государственной статистики и управления данными.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность качественной проработки социально-экономических реформ и поручил продолжить работу в этом направлении.