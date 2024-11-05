Президенты Казахстана и Франции посетили Музей азиатских искусств Гиме

В экспозиции представлены артефакты, олицетворяющие собой основные этапы истории Казахстана

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон посетили выставку «Казахстан: Сокровища Великой степи», открывшуюся в Музее азиатских искусств Гиме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В экспозиции представлены артефакты, олицетворяющие собой основные этапы истории Казахстана. Так, первая веха представлена скульптурой «Тобольский мыслитель», относящейся к Ботайской культуре эпохи неолита. Одним из важнейших достижений этого периода стало одомашнивание лошади.

Украшения «Золотого человека» служат яркой иллюстрацией второго периода, отмеченного появлением первых кочевых племенных союзов и протогосударств саков и сарматов.

Каменные изваяния (балбалы) повествуют об истории средневекового Казахстана периода тюркских каганатов, светильники из мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи – об утверждении ислама в казахской степи, чапан Казыбек би – о формировании Казахского ханства и становлении современного Казахстана.

Фонды музея Гиме, основанного в 1889 году, содержат крупнейшую коллекцию азиатского искусства.