При правительстве будет создан проектный офис по развитию города Алатау

Зампремьера Канат Бозумбаев провел выездное совещание по вопросам развития города Алатау с участием вице-министров национальной экономики, сельского хозяйства, руководства Комитета по делам строительства и ЖКХ, СЭЗ «Alatau», местных исполнительных органов, а также крупных инвесторов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

На совещании обсудили вопросы жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог, строительства объектов здравоохранения, образования и спорта. В состав города вошли 12 населенных пунктов, преобразованные в микрорайоны, утвержден генеральный план Алатау, созданы территориальные органы центральных государственных органов. Общая площадь составляет 88 тыс. га с населением около 54 тыс. человек.

Аким Алатау Аркен Утенов доложил, что в городе на сегодняшний день реализуются проекты в сфере логистики, медицины и производства продуктов питания. Планируется передача земельных участков в ведение специальной экономической зоны для 12 инвестпроектов с созданием более 6 тыс. рабочих мест. Также на территории 5,8 тыс. га будут расположены основные «якорные» проекты. Для их создания и привлечения инвесторов необходимо сокращение сроков ряда процедур.

Заслушав доклады, Канат Бозумбаев отметил, что развитие Алатау находится на особом контроле у главы государства и поручил создать проектный офис при правительстве с участием министерств, местных исполнительных органов и предпринимателей. В проектном офисе на системной основе будут решать вопросы по созданию привлекательных условий для инвестиций, жизни и работы в Алатау.

Вице-премьер поручил ускорить разработку проектно-сметной документации, отраслевых инфраструктурных схем. В течение 10 рабочих дней акимату необходимо определить точки роста (заводы, фабрики, социальные объекты) с привлечением инвесторов, и в следующем году обеспечить их необходимой инженерно-коммуникационной инфраструктурой.