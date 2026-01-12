Прибыль казахстанских банков почти за год составила 2,5 трлн тенге

Об этом сообщили в АРРФР

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По состоянию на 1 декабря 2025 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 23 банками второго уровня, из которых 15 банков с иностранным участием, в том числе 10 дочерних банков, сообщает Kazpravda.kz 

"За январь-ноябрь 2025 года чистая прибыль банков составила 2,5 трлн тенге, что на 7,2% больше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 декабря 2025 года составила 4,2% (на 01.11.2025г. – 4,3%), рентабельность капитала (ROE) – 28,8% (на 01.11.2025г. – 29,3%)", - говорится в сообщении АРРФР.

Активы банковского сектора на 1 декабря 2025 года составили 68,3 трлн тенге, увеличившись за ноябрь текущего года на 0,8% (с начала 2025 года рост на 11,0%), в основном за счет роста ссудного портфеля на 0,8% до 42,4 трлн тенге.

Высоколиквидные активы банков второго уровня составили 19,8 трлн тенге или 29,0% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме.

Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за ноябрь 2025 года увеличились на 0,7% до 39,4 трлн тенге (с начала 2025 года рост на 16,8%).

Кредиты населению составили 24,6 трлн тенге, увеличившись за месяц на 1,2% (с начала 2025 года рост на 18,8%). В структуре кредитов населению потребительские займы выросли на 1,4% до 16,6 трлн тенге. Ипотечные кредиты за месяц увеличились на 1,1% до 6,8 трлн тенге.

В ноябре 2025 года выдача новых займов населению составила 1,6 трлн тенге. При этом за 11 месяцев 2025 года данный показатель составил 17,8 трлн тенге, что на 9,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

