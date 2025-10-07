Исследования по линии экологического и ветеринарного контроля не выявили причины падежа скота в Курчумском районе, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото пресс-службы акимата ВКО

Как рассказали в пресс-службе акимата Восточно-Казахстанской области, 19 сентября на участке Березит в 5 км от села Маралды местные жители обнаружили 7 туш КРС, при повторном осмотре 20 сентября была обнаружена еще одна туша.

По поручению акима ВКО Нурымбета Сактаганова на место выехали специалисты санитарно-эпидемиологической службы, ветеринарного контроля, а также экологи. Были взяты пробы воды и почвы плюс материал павших животных.

В ходе экологических исследований специалисты не выявили превышения по уровню pH, содержанию взвешенных веществ, аммония, нефтепродуктов, цианидов, тяжелых металлов и других веществ.

Кроме того, санитарные службы дали отрицательное заключение по возбудителям таких особо опасных инфекций, как сибирская язва, пастереллез, эмфизематозный карбункул.

«Токсикологическая проверка не показала также признаков отравления, зафиксировано только незначительное превышение уровня хлорида натрия. Эти итоги были озвучены на встрече с населением села», - рассказали в акимате.

В настоящее время специалисты продолжают дополнительно исследовать корма, воду, почву и биоматериалы, чтобы все-таки установить точную причину гибели животных. Как дополнительно уточнили в акимате, такие же работы запланированы в селах Балгын и Коктерек района Улкен Нарын.

На сегодня эпизоотическая ситуация в селе Маралды стабильная. Новые случаи падежа скота после 19 сентября не зафиксированы.