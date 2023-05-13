Причину гибели семьи озвучили санврачи в Алматинской области

Стали известны подробности жуткой трагедии, которая произошла в Карасайском районе Алматинской области четвёртого мая, передает Кazpravda.kz со ссылкой на " Мой город ".

Фото: Kazpravda.kz

В Карасайском районе Алматинской области в частном доме нашли тела пятерых людей без видимых признаков насильственной смерти.

Отец 1984 года рождения и четверо детей (дочь 2010 года рождения и сыновья 2008, 2013, 2018 годов рождения) скончались до приезда спасателей. Мать детей доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии.



В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области сообщили, что по результатам проведенных исследований и замеров обнаружены следы угарного газа в воздухе жилого дома.

"В крови отравившихся выявлено наличие карбоксигемоглобина, что указывает на отравление угарным газом. По результатам осмотра и лабораторных данных выставлен диагноз: токсическое действие угарного газа", - пояснили в ведомстве.