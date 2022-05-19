Сенат
Причину попадания в Казахстан опасных игрушек из Китая назвал глава Минфина
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Заместитель Премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы сенаторов на пленарном заседании, признал, что детские игрушки с высоким уровнем радиации поступают в Казахстан из Китая через страны ЕАЭС, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В целом, отметил Ерулан Жамаубаев, на таможне все поступающие товары проходят радиационный контроль.

«Это касается и игрушек. Если радиационный фон товаров превышает установленные нормы, они еще раз проверяются, и если вновь они покажут высокую радиацию, то будут возвращены в КНР», - пояснил он. 

Однако, признал он, случаи, когда опасные китайские игрушки попадают на казахстанский рынок, все же присутствуют.

«Если на рынке такие игрушки поступают, они являются контрабандой. У нас с пятью государствами ЕАЭС не ведется таможенный контроль», - сказал глава Минфина.

Он также добавил, что в последние годы контроль на границе усилен.

«Соответствующими госорганами контроль усилен, в Минторговли есть комитет по метрологии и стандартизации, они ведут такой контроль, комитет Минздрава по санитарно-эпидемиологическому контролю тоже ведет соответствующий надзор», - добавил Жамаубаев.

Популярное

Все
Паузу в переговорном процессе между Россией и Украиной эксперты считают опасной
Сокращать дифференциацию тарифов поэтапно начнут в Казахстане
Венеция ждет у себя "цифровых кочевников" для борьбы со стремительным сокращением населения
Роль китайского юаня возрастает в мировой экономике
Что думают о предстоящих поправках в Конституцию РК представители общественности
Нет времени для сна
...И это все о нем
Твори, выдумывай, пробуй!
Автодром на выезде
14 из 16 организаций образования не прошли аттестацию в Северном Казахстане
Учитель, воспитай ученика!
Важен каждый голос
Обеспечить эффективные механизмы
Взять на себя ответственность за будущее страны должны сами казахстанцы
Как здоровье, страна?
Два Героя одного села
Вместе – дружная семья
Государство подразумевает единство
Победили аневризму
Плохое чтение
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Айман Умарова высказалась о новых поправках в Конституцию РК
Каким будет курс доллара к тенге к началу июня – мнение участников финансового рынка
В Костанайской области закроют 11 начальных школ, а 14 новых построят
Делать электромобили и строить "зеленую" инфраструктуру собирается Казахстан ради борьбы с изменением климата
На проведение референдума выделят более 16 млрд тенге
Бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира покажут в Казахстане
Пенсионер, защищая сноху, зарезал родного сына в Алматинской области
Размер МРП увеличен в Казахстане
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Не все так просто
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана

Читайте также

Сенат
О ценах на сигареты и сахаросодержащие напитки после введен…
Сенат , Экономика
Почему в аграрном Казахстане высокая продовольственная инфл…
Сенат
Соглашение о налоговой политике между странами СНГ прекрати…
Международное сотрудничество , Сенат
Контроль над пропуском радиационных материалов на границе с…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]