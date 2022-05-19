Причину попадания в Казахстан опасных игрушек из Китая назвал глава Минфина

Заместитель Премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы сенаторов на пленарном заседании, признал, что детские игрушки с высоким уровнем радиации поступают в Казахстан из Китая через страны ЕАЭС, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В целом, отметил Ерулан Жамаубаев, на таможне все поступающие товары проходят радиационный контроль.

«Это касается и игрушек. Если радиационный фон товаров превышает установленные нормы, они еще раз проверяются, и если вновь они покажут высокую радиацию, то будут возвращены в КНР», - пояснил он.

Однако, признал он, случаи, когда опасные китайские игрушки попадают на казахстанский рынок, все же присутствуют.

«Если на рынке такие игрушки поступают, они являются контрабандой. У нас с пятью государствами ЕАЭС не ведется таможенный контроль», - сказал глава Минфина.

Он также добавил, что в последние годы контроль на границе усилен.

«Соответствующими госорганами контроль усилен, в Минторговли есть комитет по метрологии и стандартизации, они ведут такой контроль, комитет Минздрава по санитарно-эпидемиологическому контролю тоже ведет соответствующий надзор», - добавил Жамаубаев.