Причину резкого подорожания картофеля назвали в МСХ

Экономика
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Жанат Тукпиев
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на брифинге в СЦК назвал одну из причин резкого повышения цен на картофель, передает Kazpravda.kz.

"На сегодня в стране картофеля хватает, производство достаточно, и перепроизводство может завтра повлиять на то, что опять сельхозтоваропроизводители не смогут продать картофель даже по себестоимости. Такое было в прошлые годы, поэтому больше, чем положено производить, я бы не советовал", – сказал Омаров.

По его словам, на сегодня сельхозтоваропроизводители прямо со своих складов отпускают картофель по цене в 200 тенге за 1 кг, остальные 200-300 тенге – это уже надбавки посредников или супермаркетов.

Ранее сообщалось, что в регионах Казахстана цены на картофель взлетели почти до 500 тенге за килограмм.

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