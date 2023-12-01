Придется засучить рукава

В мероприятии приняли участие министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, руководители региональных управлений физической культуры и спорта, представители Национального олимпийского комитета, республиканских федераций, главные тренеры национальных сборных, государственные тренеры по олимпийским видам спорта и руководители подведомственных организаций.

В ходе совещания участники поделились своими мыслями и обменялись мнениями по пяти основным вопросам, стоящим на повестке дня. В частности, участники заседания обсудили ход подготовки спортсменов национальных сборных к лицензионным соревнованиям, на которых будут разыграны путевки на летние Олимпийские игры в Париже в 2024 году, актуальные вопросы развития спортивной медицины в Казахстане, антидопинговую программу, формирование спортивного резерва и систему подготовки спортсменов высокого класса. Руководители региональных управлений физической культуры и спорта и главные тренеры национальных сборных команд выступили с докладами о проделанной работе и поделились планами на будущее. Также были определены основные задачи развития отрасли.

Глава спортивного ведомства назвал одной из причин ухудшения результатов национальных сборных отсутствие конкуренции и преемственности поколения. Также он указал на существующие проблемы по подготовке молодых спортсменов в разрезе регионов. В частности, в аутсайдерах – Северо-Казахстанская область – 23,9% (95 человек по 11 видам), Атырауская область – 26,1% (59 – по 12 видам), Актюбинская область – 28,3% (73 – по 13 видам).

В настоящее время в Казахстане развитие получили 180 видов спорта, но только 59 из них признаны Международным олимпийским комитетом. Причем из них 46 входят в программу летних Олимпийских игр, 13 относятся к зимним олимпийским видам, 67 являются неолимпийскими, 11 относятся к национальным видам спорта, 17 – сурдлимпийским, 18 – паралимпийским и 8 являются непаралимпийскими видами.

– Главная среднесрочная задача в стране – это приоритизация видов спорта. За годы независимости из 46 летних олимпийских видов спорта только по 13 были завоеваны олимпийские медали, хотя участ­вуют наши атлеты в 16–28 видах спорта. Такая же ситуация у нас и на чемпионатах мира. Стабильные результаты показывают одни и те же виды спорта. В этой связи министерством будут поэтап­но сокращаться виды спорта, финансируемые из государственного бюджета, с приоритизацией только опорных и медалоемких. Учитывая поручение Президента по данной проблематике, региональным управлениям необходимо пересмотреть политику развития во всех спортивных организациях, – сказал Ермек Маржикпаев.

Также министр напомнил и о том, что еще одной важной задачей на сегодняшний день является завоевание лицензий на Олимпийские игры в Париже.

– Впереди порядка 90 лицензионных и отборочных соревнований. В аналогичный период перед Олимпиадой в японском Токио в копилке сборной было 27 лицензий по 14 видам спорта, в настоя­щее время их количество всего 17 по 8 видам спорта, – сказал он.

Недавно проведенный анализ состава молодежных сборных команд оказался неутешительным. А потому министр считает, что для создания целостной экосистемы спортивных интернатов и повыше­ния конкуренции необходимо открыть специализированные школы-интернаты в семи регио­нах: Астане, Шымкенте, областях Абай, Улытау, Алматинской, Мангис­тауской, Костанайской.

Ермек Маржикпаев также поручил сформировать оперативный штаб по обеспечению координации организационно-логистической работы во время участия сборной на Олимпийских играх.

– Азиада показала слабое взаимо­действие Национального олимпийского комитета, федераций по видам спорта и других заинтересованных лиц в органи­зационных вопросах, таких как аккредитация спортивной делегации, официальных лиц, представителей СМИ, проживание, транспорт, перевозки габаритных грузов и специнвентаря, выкуп билетов на соревнования, организация пресс-центра, бронирование отелей и оформление шенгенских виз. Учитывая это, должны быть созданы все благоприятные условия, чтобы не отвлекать спортсменов и тренеров от их основной работы, – сказал он.

Также глава спортивного ведомства поручил внедрить индивидуальные планы тренировочного процесса для спортсменов, получивших лицензию и потенциально претендующих на путевку в Париж, а также совместно с Нацио­нальным центром спортивной медицины предоставить вероятным претендентам на медали врачей, массажистов и узкопрофильных специалистов. Обеспечить лидеров всем необходимым, чтобы к старту Олимпийских игр они находились в лучшей своей форме.

Кроме этого, Ермек Маржикпаев раскритиковал представителей федераций за систематические изменения и дополнения в тренировочные планы и формирование составов сборных:

– Календарь является основополагающим документом в подготовке национальных сборных команд, а вы превратили его в какой-то черновик. Все кратко­срочные меры должны быть направлены на должную подготовку к Парижу. В первую очередь это правильное планирование, которое основывается на качественно сформированном календаре. Для правильного подведения пика формы спортсменов к Олимпиаде необходимо организовать их тренировочный процесс без чрезмерной загруженности бесконечными учебно-тренировочными сборами и соревнованиями, – справедливо заметил он.

Министр назвал еще одной острой проблемой антидопинговое обеспечение в спорте.

– Казахстан придерживается политики нулевой терпимости к применению допинга. Однако, несмотря на принимаемые меры по противодействию, в некоторых видах спорта имеются случаи, которые неблагоприятно влияют на имидж страны на мировой спортивной арене. Учитывая важность антидопинговой работы, проводимой Национальным антидопинговым центром, поручаю федерациям по видам спорта, руководителям управлений провести совместную работу по предотвращению применения допинга в спорте, повышению грамотности среди спортсменов, тренеров и других специалистов в закупе спортивного питания, – сказал он.

Напомним, что днем ранее Ермек Маржикпаев провел встречу с руководителями и тренерским штабом очередной федерации, на этот раз тяжелой атлетики. В ходе встречи представители федерации подвели итоги выступления наших атлетов на Азиатских играх, а также представили свои дальнейшие шаги по развитию данного вида спорта. Напомним, что в китайском Ханчжоу казахстанские штангис­ты завоевали всего лишь одну бронзовую медаль, несмотря на обещание выиграть одну серебряную и две бронзовые награды.

Глава спортивного ведомства заострил вопрос с ситуацией, сложившейся со спортсменами по тяжелой атлетике в последнее время. С начала 2022 года было зафиксировано 43 случая по применению допинга нашими спорт­сменами. Представители Национального антидопингового центра совместно с Центром спортивной медицины и реабилитации сегодня проводят исследования образцов спортивного питания и фармакологических препаратов для выяснения причин массового отстранения спортсменов.

Из-за допинговых скандалов перед Азиатскими играми произошло полное обновление тренерского состава и руководства федерации. В результате сборная выступила в Ханчжоу не основным составом и с результатами, которые раньше назвали бы катастрофическими.

– У нас очень богатая история и хорошие традиции в тяжелой атлетике. Из-за произошедших инцидентов нельзя просто отказаться от этого вида спорта. Новому руководству и тренерскому штабу нужно разобраться в причинах положительных допинг-тестов и выработать план мероприятий по нулевой терпимости к применению запрещенных средств, – заявил министр туризма и спорта.

При этом тогда же глава ведомства дал ряд конкретных поручений представителям федерации тяжелой атлетики: исключить самостоятельное приобретение спортсменами спортивного питания и восстановительных средств, выработать совместно со всеми заинтересованными ведомствами алгоритм закупа фармакологических препаратов, запустить отдельную программу по подготовке спортсменов в абсолютных весах и многое другое.

Напомним, что в самом начале сентября этого года Ермек Маржикпаев был назначен министром нового ведомства, отвечающего за туризм и спорт – сферы, которые требуют самого пристального внимания, что не раз высказывал и Президент страны. За относительно короткое время министерство уже инициировало ряд конкретных мер на исправление данной ситуации, особенно учитывая не самые лучшие показатели на последних олимпиадах, азиадах, а также других крупных международных и континентальных состязаниях. Ведомству практически в авральных условиях приходится сейчас готовиться к Олимпиаде 2024 года, но при этом еще и разрабатывать стратегические планы на многие годы вперед. Надеемся, что уже в самом скором времени появятся видимые сдвиги в спорте, и мы не только вернемся к нашим прежним достижениям, но и значительно их улучшим.