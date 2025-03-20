Прием документов в первый класс стартует в Казахстане

Образование
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Дана Аменова
корреспондент

Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этом году прием заявлений для зачисления в первый класс стартует 1 апреля и продлится до 31 августа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

По информации ведомства, согласно Закону РК «Об образовании» в 1 класс дети поступают с 6 лет по заявлению родителей. Документы можно подать посредством портала электронного правительства egov.kz, информационные системы местных исполнительных органов, а также в бумажном виде с 1 апреля по 31 августа.

Перечень документов, необходимых для поступления в школу через портал для граждан Казахстана:

1) заявление родителей или других законных представителей;

2) справка о состоянии здоровья формы № 065-у и паспорт здоровья ребенка №052-2/у;

3) фотография размером 3х4 см (2 шт.)

Для иностранных граждан:

Родители или другие законные представители ребенка должны проживать в РК временно или постоянно.

Иностранные граждане должны предоставить в школу документ о праве на постоянное проживание в РК вместе с отметкой о регистрации по месту жительства.

Заявки принимаются с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней. ‍‍‍

В министерстве родителям порекомендовали заранее позаботиться о поступлении детей в школу, не откладывая подачу документов на последние дни.

Также ранее стало известно, что весенние каникулы в казахстанских школах продлятся 11 календарных дней — с 21 марта по 31 марта включительно.

#документы #прием #первый класс

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