Приглашение к cотрудничеству 637 Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

фото автора

Об этом на брифинге, состоявшемся в СКОФ Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, объявил руководитель регионального филиала Сергей Худяков. 69 наблюдателей будут действовать в Петропавловске, остальные – в сельской местности.



– На уровне своего региона, – подчеркнул он, – мы должны стремиться к тому, чтобы выборы в Мажилис Парламента и маслихаты прошли честно, открыто и справедливо. По словам Худякова, первым шагом в работе регионального филиала РОККВ станет приглашение к взаимодействию всем общественным организациям области, затем – подбор и обучение волонтеров.

