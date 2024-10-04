Пригородные автобусы сделают бесплатными на один день в Карагандинской области
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В Карагандинской области в воскресенье, 6 октября, в день референдума по строительству АЭС, будет бесплатным проезд для всех пассажиров на пригородных маршрутах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат
Это сделано для того, чтобы людям было проще добираться до своих избирательных участков, сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
Бесплатно будут курсировать автобусы по маршрутам: № 146 (Караганда – Абай), № 107 (Караганда – Темиртау), № 122 (Караганда – Топар), № 121 (Караганда – Шахтинск), № 165 (Караганда – Сарань), № 127 (Караганда – Шахан), № 100 (Караганда – Темиртау).
Отмечается, что движение автобусов будет осуществляться согласно расписанию выходного дня.