Приговор осужденным работникам КТЖ оставлен без изменений

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Судебной коллегией по уголовным делам суда г. Астана оставлен без изменения приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам столицы от 4 апреля 2024 года в отношении Е., М., С., Н., Т. за создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них (ст.262 ч.1 УК), присвоение или растрата вверенного чужого имущества (ст.189 ч.4 УК), дача взятки и посредничество во взяточничестве (cт.367, 368 УК), в отношении Д., Ж., К., А. за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст.196 ч.3 УК).



Судом первой инстанции установлено, что Е. и С., являясь сотрудниками КТЖ, создали организованную преступную группу и руководили ею. Далее, Е. совершал хищение материалов верхнего строения пути (рельсы, подкладки, накладки, проводов, и т.д.) в особо крупном размере, при пособничестве С., Н., Т.



Кроме того, Е. с целью беспрепятственного совершения хищения также совершил дачу взятки должностному лицу и посредничество во взяточничестве, совершенные преступной группой.



При этом М., являясь начальником линейного отделения полиции, злоупотреблял своими должностными полномочиями и получал взятки от членов ОПГ за общее покровительство.



Похищенное имущество сбывалось Ж., Д., К., А., которые совершили заранее не обещанное приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.



Приговором суда первой инстанции:



Е. признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.262, п.1,2) ч.4 ст.189, ч.4 ст.367, ч.2 ст.368 УК, и ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы;



С. признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.262, ч.5 ст.28 – п.1,2) ч.4 ст.189 УК, и окончательно назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы;



М. признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2-1 ст.361, п.1,4) ч.3 ст.366 УК, и назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы;

Н. и Т. признаны виновными в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.262, ч.5 ст.28 – п.1,2) ч.4 ст.189 УК, и назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы каждому;

Ж., Д., К., А. признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.196 УК, и назначено наказание в виде 2 года ограничения свободы каждому.



Не согласившись судебным актом первой инстанции осужденные и их адвокаты обжаловали его.



Однако, коллегия согласилась с выводами суда о доказанности вины осужденных, поскольку их вина доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, результатами негласных следственных действий и другими материалами уголовного дела.



С видами и размерами наказания коллегия также согласилась, с учетом общественной опасности и характера уголовных правонарушений, совершенных осужденными в период 2021-2023 г.