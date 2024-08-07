Приговор осужденным работникам КТЖ оставлен без изменений

Суд
170
Азамат Серикбаев
Шеф-редактор

Апелляционной инстанцией рассмотрены жалобы по уголовному делу в отношении работников КТЖ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Судебной коллегией по уголовным делам суда г. Астана оставлен без изменения приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам столицы от 4 апреля 2024 года в отношении Е., М., С., Н., Т. за создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них (ст.262 ч.1 УК), присвоение или растрата вверенного чужого имущества (ст.189 ч.4 УК),  дача взятки и посредничество во взяточничестве (cт.367, 368 УК), в отношении Д., Ж., К., А. за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст.196 ч.3 УК). 
 
Судом первой инстанции установлено, что Е. и С., являясь сотрудниками КТЖ, создали организованную преступную группу и руководили ею. Далее, Е. совершал хищение материалов верхнего строения пути (рельсы, подкладки, накладки, проводов, и т.д.) в особо крупном размере, при пособничестве С., Н., Т.  
 
Кроме того, Е. с целью беспрепятственного совершения хищения также совершил дачу взятки должностному лицу и посредничество во взяточничестве, совершенные преступной группой.   
 
При этом М., являясь начальником линейного отделения полиции, злоупотреблял своими должностными полномочиями и получал взятки от членов ОПГ за общее покровительство. 
 
Похищенное имущество сбывалось Ж., Д., К., А., которые совершили заранее не обещанное приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 
 
Приговором суда первой инстанции: 
 
Е. признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.262, п.1,2) ч.4 ст.189, ч.4 ст.367, ч.2 ст.368 УК, и ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы; 
 
С. признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.262, ч.5 ст.28 – п.1,2) ч.4 ст.189 УК, и окончательно назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы; 
 
М. признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2-1 ст.361, п.1,4) ч.3 ст.366 УК, и назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы; 

Н. и Т. признаны виновными в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.262, ч.5 ст.28 – п.1,2) ч.4 ст.189 УК, и назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы каждому; 

Ж., Д., К., А. признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.196 УК, и назначено наказание в виде 2 года ограничения свободы каждому. 
 
Не согласившись судебным актом первой инстанции осужденные и их адвокаты обжаловали его. 
 
Однако, коллегия согласилась с выводами суда о доказанности вины осужденных, поскольку их вина доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, результатами негласных следственных действий и другими материалами уголовного дела. 
 
С видами и размерами наказания коллегия также согласилась, с учетом общественной опасности и характера уголовных правонарушений, совершенных осужденными в период 2021-2023 г.

#Астана #суд #приговор #КТЖ

Популярное

Все
В Риддере неравнодушная женщина приютила потерявшуюся девочку
На песке осталась обувь...
Строительство атомной станции: перспективы и вызовы
Атбасар у трех дорог. В следующем году небольшой степной город отметит 180-летний юбилей
Попались, фальшивомонетчики!
Подведены итоги І Республиканского конкурса певцов «Қазақтың Ақбаяны»
НеСНОСный процесс
Межэтническое взаимодействие является важнейшей ценностью
Начните говорить на казахском сейчас!
Вернуть «чудо»-товар совсем непросто
Нужно наполнить союзнические отношения практическим содержанием
Журавлиха стала чище
Братские народы, объединенные общей целью
В Приаралье продолжаются субботники
Назым Кызайбай завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр
Как совершенствовалась боевая готовность ВС РК в первом полугодии
Олимпиада в Париже: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 7 августа
Трамп даст интервью Маску
Харрис объявила себя официальным кандидатом в президенты США
Новый автобусный маршрут запустят в Астане
Токаев произвел назначения в своей администрации
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
АЭС: быть или не быть?
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Пилотный проект «Робот» запустят в августе в РК
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Почему мир признал среднеазиатскую овчарку, а тазы и тобета – нет?
Две недели без газа и горячей воды
В селе Басыкара Казалинского района прошел оригинальный конкурс братьев «Іні – ағаның тынысы»
Этот ролик обжег сердца
Снимок французского фотографа признали самым красивым на Олимпиаде
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
«Мертвые души» и незаконные надбавки
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Токаев поздравил победителей Международной химической олимпиады
Олимпиада в Париже: Головкин открыл соревновательный день в боксе
Минюст США подал в суд на TikTok за незаконный сбор данных детей
В Сарани освоена мелкоузловая сборка автобусов
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
В Таразе открылся филиал российского университета
Эпос Султана Раева
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров

Читайте также

Осужден первый вице-министр по ЧС
7,5 лет колонии получил студент-наркозакладчик в Караганде
Попались, фальшивомонетчики!
Организатора доставки гашиша из Швеции осудили в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]