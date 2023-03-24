Суд отклонил апелляцию и оставил без изменения приговор Махамбету Абжану

Как пояснили в суде, в действиях журналиста признан опасный рецидив преступлений.

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Защитникам осужденного на 9 лет лишения свободы журналиста Махамбета Абжана не удалось оправдать его в аппеляционном суде, передает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу суда Астаны.

3 февраля специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны был вынесен приговор Махамбету Абжану. Журналисту было назначено наказание в виде лишения свободы на 9 лет в учреждении УИС чрезвычайной безопасности.

Не соглашаясь с приговором, защитники осужденного обжаловали судебный акт в апелляционном порядке и просили оправдать Абжана.

Апеляционный суд отказал в удовлетворении требований защитников осужденного.

«В действиях Абжана признан опасный рецидив преступлений, - говорится в сообщении суда. - Поскольку оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется, приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу».

Напомним, 3 июля 2022 года, перед зданием столичного БЦ "Astana Tower", при получении 50 млн тенге был задержан журналист Махамбет Абжан.

"Антикоррупционной службой пресечена преступная деятельность гражданина Махамбета Абжан, вымогавшего деньги в особо крупном размере у предпринимателя под угрозой распространения в СМИ порочащих сведений. 3 июля в результате проведенной спецоперации гражданин Махамбет Абжан был задержан с поличным после получения 50 миллионов тенге и водворен в ИВС", - проинформировали в Антикоре.